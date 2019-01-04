В Магнитогорске 31 декабря 2018 года мог быть совершен теракт, – ФСБ

ФСБ и СК России не исключают версию террористического акта при расследовании причин взрыва в многоквартирном доме в Магнитогорске. После взрыва в городе проводилась спецоперация по поимке террористов.

После взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске туда прибыли следственные бригады направленные центральными аппаратами Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) России.

По словам источника, в Магнитогорске работает команда сотрудников центрального аппарата Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

«Команду возглавляет подполковник Денис П. (фамилия скрыта в связи с требованием Перечня информации,отнесенной к гостайне)», – сообщает Telegram-канал Незыгрь ссылаясь на российские масс-медиа.

Задача поставленная перед фээсбешным куратором – «контролировать скоординированность ФСБ и СК в расследовании магнитогорского дела».

В тоже время, в магнитогорском деле всплыли новые обстоятельства, между которыми явно существует связь, подтверждаемая источниками в ФСБ и СК.

По официальным данным, недалеко от частично рухнувшего 31 декабря жилого дома Магнитогорска ночью 1 января в загорелся автомобиль «Газель», в котором находилось 3 человека, сообщают в администрции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как утверждают некоторые источники пожар в автомобиле стал следствием проводимой ФСБ спецоперации по поимке террористов причастных к взрыву в жилом доме.

С другой стороны, по предварительным данным регионального управления МВД, причина взрыва – неисправность газового оборудования.

На месте происшествия работают следственные группы в состав сотрудники ФСБ. Взаимосвязь двух взрывов в Магнитогорске СК не подтверждает. Но, в тоже время, в городе работают по делу о взрыве в жилом доме и пожаре в автомобиле «Газель» сразу семь совместных следственных групп ФСБ и СК, направленных в Магнитогорск центральными аппаратами этих ведомств.

В ФСБ эту информацию полностью подтверждают, передает Telegram-канал «Кремлёвский безБашенник» со ссылкой на свои источники в ведомстве. Подтверждается информация, что после взрыва в жилом многоквартирном доме, ночью 1 января, действительно проходила спецоперация вокруг двух других домов с требованием к жильцам не покидать квартиры.

При проведении спецоперации был перестрелка в итоге которой и загорелся автомобиль «Газель». В сообщении указывается, что СК рассматривает в качестве одной из версий магнитогорской трагедии совершенный теракт.

Незыгрь