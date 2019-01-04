В Новочеркасске Ростовской области обрушилось офисное здание

Сообщается, что причиной обрушения здания могла стать перепланировка проведенная в расположенном в здании отделение Сбербанка. Информации о жертвах и пострадавших – нет.

В России произошло очередное обрушение дома. В Новочеркасске Ростовской области рухнуло 4-этажное здание. Инцидент произошел 3 января около 17.30 на улице Буденновской, сообщает «Новочеркасск Сегодня».

Это было здание офисного и развлекательного центра. Обвалилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка. Как сообщает местное российское новостное агентство «Новочеркасск Сегодня», в момент крушения дома в боулинг-клубе были люди. К счастью, они успели вовремя выбежать из развлекательного центра. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

Известно, что здание на Буденновской, 156 – старое здание бывшего заводоуправления «Магнит». Сейчас оно переделано под развлекательный и офисный центр. На первом этаже его находилось отделение «Сбербанка», которое ныне уже не работает, и действующий боулинг-клуб.

Официальной информации о том, находились ли в обрушившейся части здания люди – нет. Однако местные жители утверждают, что в окнах дома горел свет.

Телеграм-канал «Mash» сообщает, что причиной обрушения может быть перепланировка в «Сбербанке». Как сообщается, отделение банка на первом этаже четырехэтажного офиса год назад ремонтировали. Возможно, из-за ошибки рабочих сегодня левая часть дома рухнула.

«Здание было закрыто и опечатано, в момент обрушения внутри никого не было. Погибших и пострадавших – нет», – уточняет «Mash».

«Новочеркасск Сегодня»