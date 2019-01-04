«Северный поток 2» убивает Украину, – Чапутович

Польша последовательно выступает против строительства российского газопровода «Северный поток 2».

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью немецкому изданию «Handelsblatt» раскритиковал российско-немецкий газопровод «Северный поток 2». По его словам, этот проект угрожает безопасности Украины и свидетельствует об антиевропейской позиции Германии, передает «Радио Польша».

«Газопровод нивелирует действие санкций, «Северный поток 2» убивает Украину. Когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только внушительную прибыль, но прежде всего гарантию защиты от очередной российской агрессии», – заявил министр.

Чапутович выразил сожаление из-за отсутствия общей европейской позиции в этом деле.

«Польша, США и Европейская комиссия представляют проевропейскую позицию, в то время как Германия – антиевропейскую. В Германии принято считать, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае «Северного потока 2» это не так», – сказал Яцек Чапутович.

Напомним, что «Северный поток-2» может начать работу уже с 1 января 2020 года.

Он будет проложен по Балтийскому морю, соединив российского поставщика с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

Несмотря на это в Германии заявили, что не намерены отказываться от этого проекта.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство «Северного потока – 2». США поддержали резолюцию против расширения «Северного потока» и призвали Германию прислушаться к опасениям соседей.

«Радио Польша»