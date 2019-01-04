Лучшие подарки Путина россиянам: изоляция и милитаризм

Страна переходит на режим военного лагеря и уже живет, как осажденная крепость.

Когда Владимир Путин в эйфории после специально для него устроенных испытаний заявил, что боеголовка «Авангард» – лучший новогодний подарок российскому народу, он абсолютно точно назвал безусловный символ уходящего 2018-го, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Россия окончательно превратилась в страну победившего милитаризма. Ее лидер не хочет и не может подарить что-нибудь полезное и приятное для жизни – качественное улучшение образования, медицинского обслуживание, снижение цен и налогов, повышение доходов.

В уходящем году все было ровно наоборот. У миллионов россиян внаглую отняли пенсии, которые государство ранее обязалось платить. Главу Росстата уволили, потому что у него никак не получалось обеспечить указанный начальством уровень инфляции.

Цены в магазинах, ну, никак не желают слушать командного окрика. Чиновники, получившие указание быть честными, начали объяснять податному населению, что никто смердам ничего не должен, детей никто их рожать не просил, а жить можно, перейдя на «макарошки» и разбив по весне огороды. Душеспасительные речи президента о необходимости загадочного «рывка» к светлому завтра остаются сотрясением воздуха и проходят под ухмылки силовиков, внимательно следящих, чтобы каждый стартапер принес в клювике дань.

В этой ситуации спасением для властей является милитаризм. И лучшим подарком россиянам оказались планирующие ядерные боеголовки, которые в ответно-встречном ударе обрушатся на Соединенные Штаты. «Авангарды» представляют собой просто идеальный символ российской внешней политики.

В результате совместных усилий Минобороны и Министерства иностранных дел, которые весь год пытались в полном соответствии с «доктриной Герасимова» вести войну с Западом «невоенными средствами», страна оказалась в жесточайшей международной изоляции.

Попытка отравить в английском Солсбери советским химоружием двойного агента Скрипаля, а заодно и его дочь, оказавшуюся не в том месте и не в то время, взятие на абордаж трех украинских катеров в Керченском проливе, вмешательство в выборы по всему миру – от США до Черногории – обеспечили формирование устойчивого антироссийского фронта.

В МИД привычно утверждают, что все происходящее – результат потери западными государствами своего суверенитета, их полного подчинения «вашингтонскому обкому». Однако американский Госдеп находится после эскапад Трампа в столь печальном состоянии, что он очевидно неспособен на организацию хоть сколько-нибудь внятной коалиции.

Противостояние Кремлю, который последовательно демонстрирует непредсказуемость и вероломство (в результате чего любые личные контакты мировых лидеров с Владимиром Путиным просто потеряли смысл: чего общаться, если он лжет в глаза), стало средством выживания для тех государств, которым выпало счастье жить неподалеку от России.

Наибольшую последовательность здесь демонстрирует Украина, много лет боровшаяся за создание независимой от РПЦ поместной церкви. Здесь есть логика: нельзя считать Россию агрессором и в то же время исповедовать некие общие ценности.

Таким образом, в 2019 году в результате аннексии Крыма и войны на юго-востоке Украины потерпел крах путинский проект по объединению православного мира. РПЦ, демонстрирующая запредельную сервильность, стремительно теряет международное влияние.

Военная сила превратилась не только в источник путинского авторитета внутри страны, но и в практически единственный инструмент внешней политики: мы заставим вас разговаривать с нами, раздувая угрозу войны. И опять-таки «Авангард» вполне может служить символом российской военной политики. Это весьма совершенное, но совершенно бесполезное оружие.

О неких магических планирующих боеголовках российские военачальники периодически вспоминали последние лет десять, как только заходила речь об американской системе противоракетной обороны. Насколько можно понять из официальных заявлений, «Авангард» представляет собой боевой блок, который, отделившись в космосе от носителя, снижается (то есть падает) на огромной скорости (приблизительно в 20 Махов), маневрируя при этом в плотных слоях атмосферы.

Это действительно стало бы замечательным вкладом в оборону страны, если бы Соединенные Штаты обладали возможностью перехвата российских боеголовок на завершающем этапе полета. Но США такой возможностью не обладают, и неизвестно, будут ли когда-нибудь обладать.

Американская ПРО предполагает осуществлять перехват не в воздушном пространстве (где так ловко маневрируют «Авангарды»), а в космосе. При этом даже сейчас для уничтожения одной российской боеголовки, по мнению специалистов, ПРО США потребуется от 2 до 5 противоракет.

В настоящее время Россия обладает 1550 боеголовками, а у Соединенных Штатов всего три десятка перехватчиков (они размещены на Аляске и в Калифорнии, хотя не исключено появление еще одного позиционного района). То есть в лучшем случае они перехватят 15 боеголовок. Понятно, что никакого влияния на стратегическую стабильность это оказать не может.

Потребуется несколько десятилетий развития американской ПРО (если США решат это делать), прежде чем она примет такой масштаб, чтобы для ее преодоления понадобились «Авангарды». Никакой потребности в них сегодня нет. К тому же для них не готов носитель. Испытания новой «тяжелой» ракеты «Сармат» только начинаются. Ее производство и развертывание можно ждать в лучшем случае лет через пять.

Символизм можно увидеть и в том, что пока «суперсовременные» «Авангарды» устанавливают, насколько можно понять, на ракеты УР-100Н УТТХ, производство которых было прекращено 33 года (срок эксплуатации этих ракет трижды продлевался и теперь составляет 35 лет).

Итак, новейшая, но совершенно бесполезная боеголовка, установленная на древней ракете, – это и есть кремлевский подарок народонаселению на Новый год. Нет сомнений, что ухудшение экономического положения россиян официальные телеканалы неоднократно объяснят враждебными происками. Этими же обстоятельствами объяснят и расправы над инакомыслящими. В общем, страна переходит на режим военного лагеря.

Главный вопрос здесь в том, насколько верит хозяин Кремля в собственные утверждения о чудо-оружии. Если весь восторг небывалыми боеголовками – плохо разыгранный спектакль, это плохо. Но все же тогда есть шанс, что Россия мучительно, но переживет этот режим и эту власть. Но вот если хозяин Кремля в самом деле верит, что стал обладателем сверхбоеголовок, это чудовищно. Чудовищно опасно…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»