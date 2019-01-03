В Магнитогорске завершены поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоквартирном доме

Спасатели утверждают, что больше под завалами тел нет.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения дома в российском Магнитогорске завершилась, людей под обломками больше нет. Об этом сообщили в МЧС России, передает агентство «ТАСС».

«Полчаса назад получили последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена», – сказал заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Спасатели продолжат работу в районе завала еще некоторое время, чтобы разыскать нескольких домашних животных. Сообщается, что спустя трое суток из под обломков достали живыми двух кошек и собаку. Животные обморожены, их отправили в ветеринарную клинику.

«ТАСС»