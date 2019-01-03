Бывший однокурсник прокомментировал депортацию Карназыцкого из Украины

Депортированный пропагандист действительно занимался и занимается антиукраинской деятельностью.

Бывший однокурсник депортированного Павла Карназыцкого, журналист Вадим Довнар прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Не сочувствую однокурснику которого сегодня депортировали из Украины. В отличие от того момента, когда, будучи студентом и находясь в минском СИЗО, он держал голодовку, а мы собирали подписи за ее прекращение», – подчеркнул Довнар.

Далее Довнар поясняет, почему информация о депортации из Украины не вызывает у него сочувствия. По словам журналиста – «СБУ поступило абсолютно верно».

«Вот выслали Карназыцкого. Капец катастрофа, ща его посадят, наступление на свободу и слова и ваще кровавый режим Порошенко. А Твиттер говнюка исправно функционирует. (гадит)», – отметил бывший однокурсник.

Сенсация от Карнозыцкого. Письмо из под шибеницыВот выслали Карназыцкого. Капец катастрофа, ща его посадят, … Опубліковано Vadzim Dounar Четвер, 3 січня 2019 р.

«Украинская власть готовится выгнать монахов из Киево-Печерской и Почаевской лавр». Не поверите, уже типа есть некий указ об этом», – процитировал Довнар сообщение своего бывшего однокурсника в Twitter.

Речь идет о распространяемой российскими и пророссийскими масс-медиа «новости» о том, что «в администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ». Информацию подают со ссылкой на источник, якобы близкий к советнику главы государства Ростиславу Павленко.

«Вот прям вижу, как он под пытками это набирает, вот даже допускаю, что ему прям сейчас все бросились сливать эксклюзив. Но запостить документ помешало отсутствие вайфая, а-то бы он ух…», – иронизирует журналист.

«Я не знаю, сотрудничал ли он с КГБ РБ, нанят ли он был потом конторами рейха, но то, что он нес из Украины про Украину — однозначная работа на врага. Скатертью дорога», – подчеркнул бывший однокурсник.

Об однокурснике не замолвлю я словаНе сочувствую однокурснику Павлу Карназыцкому, которого сегодня депортировали из… Опубліковано Vadzim Dounar Середа, 2 січня 2019 р.

«СБУ, зачет, респект еще раз», – пишет Довнар в зключении.

«Украинско-Российское обозрение»