В России решили бороться с незаконным оборотом промышленной продукции маркировкой товаров

Законопроект о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками должен быть в июне представлен в правительство, в сентябре – внесен в Госдуму.

Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева об утверждении плана законопроектной деятельности правительства на 2019 год. Ответственные за подготовку законопроекта – Минпромторг и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Документ опубликован на сайте правительства, сообщает «Интерфакс».

Медведев утвердил концепцию создания и функционирования в РФ системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Система необходима для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции, считают в правительстве.

В настоящее время в России проводятся эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви. Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров, ее оператором станет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). До 1 марта планируется подписать соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере маркировки.

«Центр развития перспективных технологий» – совместный проект USM Holdings Алишера Усманова («Петер-сервис», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Сейчас ЦРПТ является оператором пилотных проектов по цифровой маркировке табачных изделий (стартовал 15 января 2018 года), обуви (с 1 июня) и лекарств (с 1 ноября; до этого оператором пилота была ФНС).

В конце апреля прошлого года правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2019 году. С марта 2019 года начнется обязательная маркировка табачных изделий, с июля – обуви, с декабря – духов и туалетной воды, трикотажных блузок, пальто и полупальто, плащей и курток, ветровок, постельного, столового, кухонного белья, фотоаппаратов, шин и пневматических покрышек.

«Интерфакс»