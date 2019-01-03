Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом с ЕС, – Порошенко

Украина имеет безвизовый режим с более чем 100 странами мира. По данным погранслужбы Укрины по безвизовому режиму Европу посещют в среднем до 12 тыс. граждан за сутки.

Президент Петр Порошенко сообщил, что безвизовым режимом с Европейским Союзом уже воспользовались 2 млн украинцев. Он написал об этом в Facebook.

«Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!», – отметил Порошенко.

Он также добавил, что Украина имеет безвизовый режим с более чем 100 странами.

«Сейчас мы имеем безвизовый режим с более 100 странами мира. И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину – для мира!», – подчеркнул Порошенко.

Два мільйони українців вже скористалися безвізовим режимом з ЄС! #Безвіз працює! Нині ми маємо безвізовий режим з… Опубліковано Петром Порошенком Середа, 2 січня 2019 р.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года. За первый год действия безвиза за границу по новым правилам съездили 555 тыс. украинцев.

По данным Госпогранслужбы, безвизом с ЕС пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки.

«Украинско-Российское обозрение»