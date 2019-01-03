Приходы Московского патриархата продолжают переходить в юрисдикцию Православной церкви Украины

Еще два прихода в Винницкой области присоединились к Единой церкви. В одной из них священник не поддержал решение жителей села.

В Винницкой области к поместной Православной церкви Украины присоединились еще два прихода Украинской православной церкви Московского патриархат (УПЦ МП), сообщает «Укринформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ протодиакона Владислава Демченко.

«Еще две церковные общины приняли решение о переходе к Православной церкви Украины. В частности, в канун новогодних праздников определились с этим общины храма святого великомученика Димитрия Солунского с.Сокиринцы Винницкого района и храма святителя Николая с. Непедовка Казатинского района. В одной из них священник не поддержал решение православных жителей села», – сообщил Демченко.

По его словам, после завершения богослужения 29 декабря, церковный актив религиозной общины с.Сокиринцы обратился к настоятелю храма протоиерею Виталию Дахновскому с предложением поддержать мнение жителей села и присоединиться к ПЦУ. Прихожане единогласно проголосовали за такое решение и документально зафиксировали свое волеизъявление. Община учла и мнение православных жителей села, более 400 из которых уже поставили подписи за то, чтобы быть в юрисдикции ПЦУ. Но священник не захотел поддержать мнение своей паствы, поэтому религиозная община Сокиринцы обратилась к руководству Винницкой епархии ПЦУ с просьбой назначить им нового настоятеля.

30 декабря в храме с.Непедовка состоялось собрание местной религиозной общины. Верующие определялись, оставаться им и далее в единстве с Московским патриархатом, либо присоединиться к поместной Православной церкви Украины. После обсуждения и обмена мнениями состоялось голосование. Все прихожане вместе с настоятелем протоиереем Виктором Боднаром единогласно избрали ПЦУ.

Напомним, 15 декабря на объединительном соборе в Киеве три православные церкви Украины объединились в одну – Православную церковь Украины, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний (Думенко).

17 декабря первая община УПЦ Московского Патриархата в Винницкой области перешла в поместную Православную церковь Украины.

5 января 2019 года начнется процедура предоставления томоса об автокефалии ПЦУ. 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.

«Укринформ»