Проведение украинских выборов на территории страны-агрессора невозможно, – Климкин

По словам Климкина, главный аргумент решения о закрытии избирательных участков на территории России – вопрос безопасности.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что избирательные участки на территории России были ликвидированы по предложению МИДа. Климкин написал об этом в колонке на «Украинской Правде».

«Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно, лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие – просто опасно», – заявил Климкин.

«Российская пропаганда за последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ до уровня истерии. Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», – пояснил министр свою точку зрения.

Верить российским гарантиям безопасности Украина не может, подчеркнул он.

Министр добавил, что закрытие участков не сыграет значительной роли. Хотя украинская диаспора в России насчитывает более 2,5 млн человек, на выборах в 2014 году были зарегистрированы только 49418 избирателей, а проголосовали мене 1200 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 31 декабря решила ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории России, а именно – в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Украинцам в России предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.

«Украинская Правда»