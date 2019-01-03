В оккупированном Крыму совершено нападение на крымскотатарского активиста Асанов

В больнице активисту диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Асанов связывает нападение на него активной позицией.

Крымскотатарский активист Риза Асанов сообщил о нападении на него неизвестных людей, которые, по его словам, по акценту были явно пришельцами из России. Асанов написал об этом на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, крымскотатарский активист почувствовал резкую боль в правом плече и заметил черный продолговатый предмет, похожий на дубинку, а потом почувствовал и резкую боль в затылке. После этого он потерял сознание, а вернулся в себя, уже лежа возле своей машины и услышал мужской голос, который сказал: «Это последнее предупреждение».

Второй голос затем сказал: «В нашу следующую встречу ты сдохнешь».

Сегодня 02.01.2019 в 09.17 в районе окружной БЕЛОГОРСКА при съёмках сюжета про автомагистраль "Таврия" на меня было… Опубліковано Акъ Къая Середа, 2 січня 2019 р.

По словам Асанова, когда он добрался до больницы, ему диагностировали ушибы и сотрясение мозга. В подконтрольной Москве полиции на оккупированном полуострове, где активист написал заявление о нападении, ему не выдали подтверждение об этом, написал Асанов.

В интервью проекту «Радио Свобода» – «Крым.Реалии» Риза Асанов связал нападение с его активной позицией.

«В Крыму есть только 10-15 человек, которые активно противостоят и дают информацию. Ликвидируй их, и все будет спокойно. Очевидно, начали новую политику «интеграции» крымских татар», – сказал активист.

Как сообщает «Крым.Реалии», в российской полиции в Крыму еще не комментировали слова Асанова.

«Украинско-Российское обозрение»