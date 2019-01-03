Трамп призвал Россию принять участие в войне в Афганистане

При этом Трамп подчеркнул «правильность» войны в Афганистане, которую вел СССР.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию принимать более активное участие в войне в Афганистане, сообщает «Radio Free Europe/Radio Liberty» («RFE/RL»).

Говоря о борьбе с талибами и группировкой «Исламское государство» в Афганистане, Трамп призвал приближенные к региону страны «бороться». «Посмотрите на другие страны, Пакистан там. Они должны бороться. Россия должна бороться», – отметил глава Белого дома.

Трамп неоднократно выступал против длительного присутствия американских войск в Афганистане и уже объявил о подготовке существенного сокращения роли сил США в этой стране. Речь идет, прежде всего, об уменьшении контингента вдвое – с 14 до 7 тыс. военных.

В телевизионных комментариях во время заседания своего кабинета 2 января Трамп также вспомнил о вмешательстве Москвы в Афганистане в 1980-х годах.

«Причина, почему Россия была в Афганистане, потому что террористы собирались в Россию. Она была права быть там. Проблема в том, что это была тяжелая борьба. И они буквально обанкротились. Они снова стали называться Россией, как противопоставление Советскому союзу».

«Radio Free Europe/Radio Liberty»