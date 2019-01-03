Число погибших в трагедии в Магнитогорске приблизилось к четырем десяткам

Опознано только чуть больше двух десятков тел извлеченных из-под завалов, поиски четырех пропавших без вести продолжаются.

Число погибших при обрушении дома в российском Магнитогорске достигло 37. К настоящему моменту опознаны тела 22 погибших, поиски еще четверых пропавших без вести продолжаются, сообщает «Интерфакс».

«Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознаны трое, поиски еще четверых погибших ведутся», – рассказал сотрудник пресс-службы МЧС РФ.

По его словам, среди остающихся четверых пропавших без вести детей нет.

«Разбор завалов продолжается по той же схеме. Сначала проводится осмотр завалов, потом манипулятор показывает содержимое и опускают его после одобрения в кузов, где уже смотрят», – пояснил сотрудник пресс-службы.

Зона пятого, шестого и восьмого подъездов из-за возможной угрозы обрушения остаются закрытыми, жильцов в них запускают на полчаса два раза в день забрать личные вещи, в присутствии полицейских, чтобы избежать мародерства.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

Родственники погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью – по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред здоровью – по 200 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости семьи, проживающие в собственных трехкомнатных квартирах или по договору социального найма получат по 500 тысяч рублей, в двухкомнатных – по 400 тысяч рублей, в однокомнатных – по 300 тысяч рублей.

Также будет выплачено по 50 тысяч рублей на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного или фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником.

Помимо этого, единовременная материальная помощь на человека составит 10 тысяч рублей.

По 31,5 тысяче рублей будет выделено на организацию похорон одного человека.

«Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение», – говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что все, кто потерял жилье в результате трагедии, будет обеспечен новым. «Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее», – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошло рано утром 31 декабря. В результате взрыва обрушился жилой подъезд 10-этажного дома. В МЧС РФ назвали предварительой причиной обрушения – взрыв бытового газа.

Найти живыми в первые сутки удалось только шестерых пострадавших и одного младенца. Одним из пропавших без вести жильцов является 33-летняя уроженка Украины Татьяна Антилова.

«Интерфакс»