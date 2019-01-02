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Новости

Украинские дипломаты осудили «CNN» за признание Симферополя «российским»

Посольство Украины в США
02 января 2019

На фото из оккупированного Симферополя на телеканал «CNN» разместили подпись «Simferopol, Russia».

Посольство Украины в США призвало американский телеканал «CNN» лучше проверять факты после публикации фотографии Симферополя, который был назван «российским». Украинская дипмиссия в Вашингтоне сообщила об этом в своем Twitter.

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который был оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию», – говорится в сообщении.

Дипломаты также обратили внимание «СNN», что обнародованное телеканалом фото было сделано фотографом из российского государственного информационного агентства.

Фото «СNN».

Ранее американский телеканал опубликовал подборку фото о том, как в разных странах проходит празднование Нового года, в том числе и фото из Симферополя с подписью «Simferopol, Russia».

Посольство Украины в США

Tags: крым, Россия, США, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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