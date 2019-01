Украинские дипломаты осудили «CNN» за признание Симферополя «российским»

На фото из оккупированного Симферополя на телеканал «CNN» разместили подпись «Simferopol, Russia».

Посольство Украины в США призвало американский телеканал «CNN» лучше проверять факты после публикации фотографии Симферополя, который был назван «российским». Украинская дипмиссия в Вашингтоне сообщила об этом в своем Twitter.

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который был оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию», – говорится в сообщении.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 2, 2019