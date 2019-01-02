Из Украины депортирован гражданин Беларуси за антиукраинскую деятельность

Беларус проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковую информацию.

Служба безопасности Украины выдворила из страны гражданина Беларуси с запретом въезда в страну сроком на три года, сообщается на сайте СБУ.

«СБУ заблокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь П. Карназицького, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства. Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телеканалах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что гражданин неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд для граждан РФ, российские спецслужбы стали все чаще привлекать к провокациям иностранцев.

«Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения», – подчеркнул Грицак.

СБУ