Русское кино – оружие Кремля. Вся кинопродукция, включая артхаусное

Журналист Муждбаев рассказывает о целя, которые закладываются России при создание кинопродукции.

Об этом многие не задумываются. Но если начать анализировать то, что снимают и показывают в России в разных кинематографических жанрах, можно прийти к интересным выводам, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

Кино – одно из мощных орудий российской пропаганды, и не зря на него расходуется столько средств из бюджета рейха. Идеология и любое искусство там давно под жестким контролем, и далеко не только цензурным, всё гораздо сложнее.

Надо отдать должное врагу – в данном случае пропагандистскому. Они за последние 10-15 лет сумели поставить на службу Кремлю в деле подавления своего общества и внешней экспансии практически все жанры и режиссеров, актеров.

Включая и ту часть кинорынка, которую почему-то принято считать «протестной», это т.н. артхаусное кино. У него – особая роль в деморализации РФ-общества.

Айдер Муждабаев, YouTube