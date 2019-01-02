В оккупированном Донецке рухнули опоры железнодорожного моста

Оккупанты утверждают, что мост рухнул из-за подрыва опоры перекрыв проходящую под ним автомобильную трассу Славянск – Донецк – Мариуполь.

В оккупированном Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь. Российские и сепаратистские масс-медиа, например РИА «Новости», сообщают об этом, заявляя, что мост обрушился из-за подрыва.

«1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково – Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении «МЧС «ДНР».

Движение транспорта по мосту и по дороге под ним остановлено.

«Силами «МЧС «ДНР» организовано освещение места происшествия, расчищена площадка для установки железобетонных подпорок и упоров. Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена загрузка, транспортирование и установка трех фундаментных стаканов, одной железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал. Установлен модуль для обогрева привлеченного к работам личного состава. В 6:30 2 января 2019 года аварийные работы завершены», – отмечается в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в России в Новогоднюю ночь в Москве обрушился пешеходный мостик в Парке Горького.

РИА «Новости»