Москалькова заявила, что политузник Клых находится на лечении в психиатрической больнице

Клых находился в психбольнице Магнитогорска с конца июня. Сам он заявлял, что согласия на госпитализацию не давал.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала украинского омбудсмена Людмилу Денисову о том, что украинский политзаключенный Станислав Клых получает лечение в филиале «Психиатрической больницы». Денисова сообщила об том в Facebook.

«В декабре Станислав Клых написал открытое письмо, в котором сообщил о своем критическом состоянии здоровья – возможной гангрене и подозрении на рак. И я снова срочно обратилась к Татьяне Москальковой и Михаилу Федотову (советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, – ред.). Сейчас Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клых в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале «Психиатрической больницы», – написала украинский омбудсмен.

Ще одну відповідь щодо стану здоров’я українського політв’язня Станіслава Клиха отримала від Уповноваженого з прав… Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 2 січня 2019 р.

По словам Москальковой, никаких других дополнительных обследований Клыху не будут проводить, «потому что он не нуждается в них».

Напомним, Клых находился в психбольнице Магнитогорска с конца июня. Сам он заявлял, что согласия на госпитализацию не давал. 7 августа украинского политзаключенного вернули в колонию.

В мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения в колонии строгого режима якобы за участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло РФ запросы о передаче Карпюка и Клыха.

В тоже время, российская сторона заявила, что состояние здоровья другого политзаключенного Кремля – Владимира Дудки удовлетворительное, однако документального подтверждения не предоставила.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

«Российский омбудсмен в ответ на мой сентябрьский запрос отметила, что состояние здоровья Владимира Дудки удовлетворительное. Владимир, в связи с хроническими заболеваниями, находится под диспансерным наблюдением, его консультируют врачи, проводятся клинико-лабораторные исследования, а также выдаются необходимые лекарства», – написала она.

Нарешті до мене надійшла відповідь від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на мій запит щодо стану… Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 2 січня 2019 р.

Денисова добавила, что такую ​​же информацию ей предоставил и советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«Опять же, никаких официальных документов, подтверждающих это, предоставлено не было», – подытожила Денисова.

«Украинско-Российское обозрение»