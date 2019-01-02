Макрон с Путиным обсудили освобождение захваченных Россией украинских моряков

В России отказываются комментировать вопросы, которые обсуждал Макрон и Путин.

В телефонном разговоре с Путиным Макрон заявил, что приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня на Донбассе, а также призвал российскую сторону освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, говорится в коммюнике Елисейского дворца от 2 января.

«Что касается российско-украинского кризиса, президент приветствовал договоренности, достигнутые 27 декабря 2018 года, о возобновлении прекращения огня и призвал к их полному и постоянному соблюдению. Кроме того, Макрон призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные в результате военно-морского инцидента 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Путина заявили, что по этой теме был «продолжен обмен мнениями». Подробностей беседы двух президентов не сообщается.

Напомним, в конце декабря Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России немедленно освободить захваченных возле Керченского пролива украинских моряков без выдвижения каких-либо условий, а также обеспечить беспрепятственное прохождение судов через пролив.

В МИД России назвали требования Меркель и Макрона «неприемлемыми», а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал лидерам Германии и Франции «разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран».

24 украинских моряка были захвачены в плен силами ФСБ России 25 ноября. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

Пресс-служба президента Франции