Доля ЕС во внешней торговле Украины превысила 40%, – Порошенко

Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС.

За время действия Зоны свободной торговли объем торговли с Евросоюзом вырос на 40%, заявил сегодня президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС. Свободная торговля с Евросоюзом стала толчком к проведению и завершению переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми государствами мира, такими как Канада, Израиль, Турция», – говорится в сообщении президента Украины.

Три роки тому запрацювала поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна-ЄС! Розпочався процес повномасштабної… Опубліковано Петром Порошенком Середа, 2 січня 2019 р.

Отмечается также, что с 1 января «ЗСТ с ЕС получает новый мощный импульс в связи с началом применения Региональной конвенции про пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения».

«Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС – это усиленное таможенное сотрудничество, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер», – добавил глава государства.

«Украинско-Российское обозрение»