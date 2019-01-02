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Новости

Рассчитываем на активную роль СММ ОБСЕ по Донбассу, Крыму и акватории Азовского моря, – Порошенко

«Украинско-Российское обозрение»
02 января 2019

В ближайшее время ожидается визит нового председателя ОБСЕ в Украину.

Президент Петр Порошенко приветствовал Словакию, которая приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он написал об этом в Facebook.

«Поздравляю Словакию с приобретением полномочий действующего председательства в ОБСЕ. Рассчитываем на эффективное сотрудничество и более активную и амбициозную роль СММ ОБСЕ и по Донбассу, и по Крыму, а также акватории Азовского моря и Керченского пролива», – заявил Порошенко.

Вітаю Словаччину з набуттям повноважень Діючого головування в ОБСЄ. Розраховуємо на ефективну співпрацю та більш активну…

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 2 січня 2019 р.

«Убежден, что Братислава и в дальнейшем будет исходить из безусловной необходимости защиты верховенства международного права на основе незыблемости принципов Хельсинкского заключительного акта. Это и является залогом восстановления территориальной целостности Украины и укрепления доверия и мира на пространстве ОБСЕ!», – добавил он.

С 1 января председательство в ОБСЕ перешло от Италии к Словакии. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который вступил в должность председателя Организации, в ближайшее время посетит Украину. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил об этом в Twitter.

«Поздравления Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала словацкого председательства в ОБСЕ. Желаю Словакии быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс», – написал он.

Последний раз бывший глава ОБСЕ Анжелино Альфано был на Донбассе в 2018 году

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Азовское море, донбасс, крым, обсе, Павел Климкин, Петр Порошенко, Украина

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