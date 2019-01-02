США могут предоставить оружие Украине и ввести новые санкции против России, – Хербст

Поддержка Украины в Конгрессе США сейчас очень сильна. Хербст подчеркнул, что «она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится».

Экс-посол США в Украине, директор «Атлантического совета» (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца «мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ» в связи с агрессией в Керченском проливе. Он заявил об этом в интервью «Радио Свобода».

«Уже через два-три месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией в Керченском проливе.

Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине», – подчеркнул он.

По его словам, сейчас достаточно аргументов «для предоставления противокорабельных ракет и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования».

На вопрос, идет ли речь и о летальном вооружении, Хербст ответил:

«Нет вопросов – противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет «Гарпун», в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты».

Экс-посол заявил, что поддержка Украины в Конгрессе США сейчас очень сильна. По его прогнозу, «она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится».

Он также подчеркнул – «пока реакция США на агрессию РФ в Керченском проливе была слабой».

«Да, эти действия осуждены, но никто не говорит о конкретных шагах для того, чтобы заставить РФ заплатить за эту агрессию. Есть осуждение, но нет действий.

Положительно, что даже те европейские правительства, которые традиционно слабо реагируют, очень быстро поняли, что РФ пошла на открытую агрессию в отношении Украины – это действительно положительный момент.

Но при этом мы видим, что реакция Европы все равно довольно слабая. И реакция США тоже недостаточна», – отметил Хербст.

По его мнению, лучшим ответом с самоо начала могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет судам РФ заходить в порты США или порты ЕС и предоставление Украине оружия.

«Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы», – подчеркнул бывший посол США в Украине.

«Радио Свобода»