Запрос на экстрадиции Фирташа опирается на данные отчета McKinsey для Boeing

Производитель самолетов рассчитывал привлечь посредника – компанию Bothli Trade, которая принадлежит Фирташу – для ускорения бюрократических процедур.

Запрос на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа американские прокуроры аргументировали отчетом консалтинговой фирмы McKinsey для компании Boeing, пишет «The New York Times».

Как говорится в материале, Boeing попросил McKinsey оценить возможность добычи титана в Индии для производства самолета 787 Dreamliner.

Производитель самолетов рассчитывал привлечь посредника – компанию Bothli Trade, которая принадлежит Фирташу – для ускорения бюрократических процедур.

По мнению «The New York Times», «ускорение процедур» заключалось в выдаче взяток индийским чиновникам. Украинский олигарх также назвал 8 представителей индийских властей, которые могли бы оказать содействие Boeing. Их имена были опубликованы на слайде презентации PowerPoint, который позже стал доказательством в деле.

Прокуроры назвали документ «четким доказательством» того, что предприятие Фирташа сообщило Boeing «о плане подкупа государственных должностных лиц Индии, который уже был на стадии реализации».

Почти через полгода после ареста Фирташа в Вене Boeing заявил, что отказался от сделки и нашел другой источник титана.

Сам Фирташ отрицает, что готов был платить взятки, имел какие-либо отношения с McKinsey и опровергает свою причастность к документу.

«The New York Times»