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Новости

Украинские силы на Азовском море усилены еще одни военным катером

Пресс-служба правительства Украины
02 января 2019

Украинские пограничники получили новый катер-перехватчик.

В Мариупольский отряд морской охраны пограничной службы поступил модернизированный катер-перехватчик проекта UMS-1000. Пресс-служба Кабинета министров сообщает об этом в Facebook .

«Он имеет отличные характеристики – мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме», – рассказывают о новинке в правительстве.

Новий катер-перехоплювач на Азовському морі! Модернізований катер проекту UMS-1000 надійшов до Маріупольського загону…

Опубліковано Урядовий портал Вівторок, 1 січня 2019 р.

Там похвастались, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км/ч), и это еще не предел.

Пресс-служба правительства Украины

Tags: Азовское море, катера, пограничники, Россия, Украина

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