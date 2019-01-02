Украинские силы на Азовском море усилены еще одни военным катером

Украинские пограничники получили новый катер-перехватчик.

В Мариупольский отряд морской охраны пограничной службы поступил модернизированный катер-перехватчик проекта UMS-1000. Пресс-служба Кабинета министров сообщает об этом в Facebook .

«Он имеет отличные характеристики – мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме», – рассказывают о новинке в правительстве.

Новий катер-перехоплювач на Азовському морі! Модернізований катер проекту UMS-1000 надійшов до Маріупольського загону… Опубліковано Урядовий портал Вівторок, 1 січня 2019 р.

Там похвастались, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км/ч), и это еще не предел.

Пресс-служба правительства Украины