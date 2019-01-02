Украина в прошедшем году на четверть сократила импорт газа

Импорт газа в Украину осуществляется исключительно из Европы и объем закупаемого з границей газа существенно уменьшился з минувший год.

Импорт газа в Украину в 2018 году составил 10,59 млрд кубометров. Это на 24,6%, или на 3,46 млрд кубов меньше по сравнению с 2017 году, когда поставки превысили 14 млрд кубометров. Оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» предоставила свидетельствующие об этом оперативные данные.

В течение 2018 года импорт осуществлялся исключительно из Европы, так как поставки газа из России были остановлены с 25 ноября 2015 года.

Из Словакии в 2018 году было импортировано 6 461,6 млн куб. м, Венгрии – 3 433,9 млн куб. м, Польши – 695,1 млн куб. м.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома», так как «Нафтогаз» счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления «Нафтогаза». Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому «Нафтогаз» должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года «Нафтогаз» внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но «Газпром» вернул деньги и направил «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

«Укртрансгаз»