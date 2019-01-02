Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило полтора десятка человек

Еще более двух десятков человек числятся без вести пропавшими.

По состоянию на 15:30 2 января под завалами обнаружены еще шесть тел, общее количество погибших достигло 19 человек, пишет «74.ru». Пропавшими без вести числятся еще 22 жильцов обрушившегося подъезда, среди них есть и уроженка Украины.

Ранее спасатели обследовали дом и признали безопасными 9 из 12 подъездов.

В пунктах временного размещения остаются шестеро пострадавших, еще 13 человек размещены у друзей или родственников.

Напомним, ЧП произошло рано утром 31 декабря. В результате взрыва обрушился жилой подъезд 10-этажного дома, предварительная причина обрушения – взрыв бытового газа.

«74.ru»