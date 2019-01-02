«Зато мы делаем ракеты». О новой гонке вооружений, к которой толкает мир Россия

Ракетный комплекс «Авангард» как подарок России на Новый год – эта тема стала одна из самых обсуждаемых на фоне предпраздничной суеты.

Владимир Путин по итогам испытаний гиперзвуковой системы поздравил с успехом правительство, а затем и всю страну. По мнению президента, это лучший подарок государству к любимому празднику. Речь вызвала разные отклики в соцсетях – от восторженных до резко отрицательных. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе констатирует возвращение старого слогана из серии «Зато мы делаем ракеты».

2018 год действительно особенный: ни разу такого не случалось, чтобы президент дарил стране на Новый год ядерную ракету. Понятно, что столь оригинальное поздравление вызывает некоторые вопросы.

Собственно, ракетная или, скорее, военная тема, по сути, главная в новом российском политическом цикле, хотя бы потому, что об этом Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию. В таком формате принято ставить задачу на перспективу. Однако получилось так, что о создании оружия, которого ни у кого нет, президент сообщил, говоря о графе «Достижения».

Более того, может показаться, что все это оружие рискует стать единственным нашим успехом за последнее время. Одно дело – мост построить, другое – создать сложное высокотехнологичное оружие, которого нет ни у кого в мире. И власть, наверное, с этим согласна, раз глава государства дарит ракету на Новый год.

Как еще можно истолковать выступление Путина? А так – раз у нас есть такая техника, значит, будем жить, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова.

Никто не посмеет на нас напасть. Более того, этот Запад вновь нас зауважает и станет более сговорчивым по принципиальным вопросам, а это, в свою очередь, означает усиление позиций России в мире, укрепление ее авторитета и как следствие – улучшение уровня жизни внутри страны. Все очень просто – они же понимают только силу.

Вот мы эту силу им и показали. С этим, кстати, можно и в Давос поехать. Почему бы и нет? Можно будет раскрыть глаза мировой финансовой элите и заодно Трампу – не будет никаких ваших рынков, инвестиций, акций и движения капитала, если в мире начнется глобальное противостояние. А чтобы всего этого не было, договаривайтесь с нами.

Ни рынки, ни финансы, а ракеты, – вот аргумент во всех спорах. Кто сильный, тот и прав. Это и экономика, и финансы, и политика в одном флаконе. Разве не так ведут себя Соединенные Штаты Америки?

Мы встали с колен и заставим себя уважать. Все хорошо, конечно. Но придется опять вспомнить советский опыт. Уж чего-чего, а ракет у СССР было навалом, каких угодно. И что произошло в итоге, знают все. То, что происходит сегодня, все больше напоминает те времена. Хотя, конечно, в России есть и рабочие места, и собственное инновационное производство.

Однако если представить, что Запад возьмет и примет вызов, и США создадут свою ракету, еще круче? Тем более военный бюджет у них в 15 раз больше, а это уже называется гонка ядерных вооружений. Ладно, допустим, пускай. Но хотелось бы, чтобы и на бытовом уровне не стало хуже. И вот здесь нет гарантий. Скорее, наоборот. Вот и нефть падает, и рубль, и цены почему-то растут.

Ядерная ракета – не лучший подарок, уж больно дорогой, есть риск не расплатиться. В целом, новое – это хорошо забытое старое, и можно констатировать, что слоган «Зато мы делаем ракеты» возвращается. Вот и национальная идея на подходе.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»