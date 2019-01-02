«Украинский» или «беларусский» гексоген в Магнитогорске. Бабченко задал прямой вопрос россиянам

Что намерены делать россияне, если кремлевская власть свалит вину за трагедию в Магнитогорске на «террористов» из сопредельных стран? Вопрос конечно риторический, но все же…
Россияне, а вот скажите. Я сейчас ничего не анализирую, ни на что не пытаюсь намекнуть, ничего не утверждаю. Просто вопрос, – пишет журналист Аркадий Бабченко, на своей странице в Facebook.
А вот если завтра по Первому каналу объявляют, что гексоген в Магнитогорске имеет украинское происхождение и ваша страна официально наносит ракетный удар по Харькову, вводит с трех сторон танковые колонны на Киев, Одессу и Днепр и бьет «Калибрами» по Бердянску и Мариуполю – ну или белорусское происхождение, не суть, и танки идут на Минск – что вы будете делать? По прежнему прятать голову в песок, и всеми силами стараться не замечать происходящего? Уедете?
Россияне, а вот скажите. Я сейчас ничего не анализирую, ни на что не пытаюсь намекнуть, ничего не утверждаю. Просто…
Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 1 січня 2019 р.
Запишетесь в добровольческие украинские батальоны? Будете организовывать подполье? Пойдете в принудительно-добровольное ополчение воевать с проклятой бандеровщиной?
Вот что? Вы уже просчитывали свои будущие действия?
Вопрос просто обычного практицизма. Вы же, надеюсь, понимаете, что вы уже в паре-другой шагов от этого? И что потом разговоры, что на самом-то деле вы были против – уже никакого значения иметь не будут?
Доброе утро.
Аркадий Бабченко, Facebook