«Свидетели Путина». Режиссер Манский о пути во власть нацлидера Путина

Можно ли было в 2000 году предположить, каким будет президентство Путина и насколько оно затянется.

31 декабря впервые телеканал «Настоящее Время» показал документальный фильм Виталия Манского «Свидетели Путина». В основу картины легли архивные кадры режиссера, сохранившиеся после съемок предвыборного фильма о Путине в 2000 году. Фильм получил призы на международных кинофестивалях в Карловых Варах, Стокгольме и американском Камдене.

Фильм можно посмотреть в прямом эфире 31 декабря в 22.00 по московскому времени и в 21.00 по киевскому времени и на сайте с того же времени 31 декабря по 2 января.

В центре сюжета один день – 25 марта 2000 года. Тогда состоялись досрочные выборы президента России. Главной интригой тогда было – победит ли Путин в первом туре.

В объектив режиссера попадет семейство Ельцина, с волнением ожидающее результатов голосования; Михаил Горбачев, который после заполнения бюллетеня «не отказал себе в удовольствии выпить с бывшими соратниками»; предвыборный штаб, где Путин отмечает победу. В этом фильме Манский показывает кадры непротокольного и неожиданно человечного общения с новоизбранным президентом.

В картине режиссер пытается найти ответы на вопросы, которые спустя 18 лет встали перед участниками той предвыборной кампании и голосовавшими за Путина. Можно ли было тогда предположить, каким будет его президентство и насколько оно затянется?

Остаются ли «свидетели» кампании лишь свидетелями, или же они стали молчаливыми соучастниками? Почему большинство членов предвыборного штаба 2000 года вскоре ушли в оппозицию?

Виталий Манский, «Настоящее Время»