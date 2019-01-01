Среди пропавших без вести в Магнитогорске числится уроженка Украины

Среди пропавших без вести при взрыве в жилом доме в Магнитогорске есть уроженка Украины. Она была прописана в этом доме с 2003 года.

Одним из пропавших без вести жильцов обрушившегося дома в российском Магнитогорске была 33-летняя уроженка Шепетовки Татьяна Антилова, сообщает «Левый Берег».

Судя по информации, обнародованной российским МЧС, она проживала в России по меньшей мере с 2003 года. Вместе с ней в одной квартире жила полуторагодовалая Ульяна Антилова. Вероятно, это дочь украинки.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.

Утром 1 января из-под завалов достали живым 10-месячного ребенка. Ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

«Левый Берег»