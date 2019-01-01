Украина подала в ЕСПЧ правовую позицию по крымскому иску против России

Украина зарегистрировала в Страсбурге документы по первой правовой позиции по крымскому иску против России.

В Европейском суде по правам человека зарегистрировали документы от правительства Украины, поданные к слушанию по объединенной крымской жалобе «Украина против РФ». Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина сообщил об этом на в своей странице Facebook.

Представитель правительства отметил, что Украина передала в Страсбург «позицию касательно аннексии и нарушений прав человека в Крыму к февральскому заседанию ЕСПЧ».

Лищина опубликовал в своем Facebook скриншот из защищенной системы коммуникации с Судом, где указано время подачи – между 17:34 и 17:27.

По его словам, в подготовке правовой позиции участвовал Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист, королевский адвокат Бен Эммерсон.

Первые слушания по «крымскому делу» должны состояться 27 февраля 2019 года. По итогам этого заседания, как известно, Европейский суд по правам человека должен принять решение о приемлемости жалобы Украины о т России и юридически установить дату начала фактического контроля России над Крымским полуостровом. Украина утверждает, что потеряла контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года

Поки громадяни вичищають кров з пуховиків після епічної битви за візки в Ашані, ріжуть тазики олів’є, заморожують пляшки… Опубліковано Іваном Ліщиною Понеділок, 31 грудня 2018 р.

Сообщение уполномоченного датировано понедельником 31 декабря. В комментарии «Европейской Правде» он отметил, что именно на 31 декабря был установлен крайний срок подачи коммуникации сторон.

«Украинско-Российское обозрение»