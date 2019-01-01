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Новости

В новогоднюю ночь в Москве обрушился пешеходный мостик над катком в Парке Горького

Мэрия Москвы
01 января 2019

В результате обрушения пешеходного мостика пострадали более десятка человек.

В Москве в Парке Горького обрушился деревянный мост над катком, когда там находились люди, сообщается на сайте мэра города.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Обвал моста произошел во время исполнения гимна России.

Российский блогер Илья Варламов опубликовал в Twitter видео на котором запечатлен момент обрушения мостика. Видно, что мост не выдержал нагрузки столпившихся на нем людей.

Позже в сети было опубликовано видео от одного из упавших вместе с пешеходным мостиком

За помощью обратились 13 человек. В мэрии Москвы утверждают, что тяжелых пострадавших нет. Место инцидента оградили лентой и продолжили эксплуатацию катка.

Мэрия Москвы

Tags: Москва, мост, регионы, Россия

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