В новогоднюю ночь в Москве обрушился пешеходный мостик над катком в Парке Горького

В результате обрушения пешеходного мостика пострадали более десятка человек.

В Москве в Парке Горького обрушился деревянный мост над катком, когда там находились люди, сообщается на сайте мэра города.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Обвал моста произошел во время исполнения гимна России.

Российский блогер Илья Варламов опубликовал в Twitter видео на котором запечатлен момент обрушения мостика. Видно, что мост не выдержал нагрузки столпившихся на нем людей.

В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы сообщает о 13 пострадавшихhttps://t.co/LWjyvPLApe pic.twitter.com/4kWqzw9uCg — Илья Варламов (@varlamov) December 31, 2018

Позже в сети было опубликовано видео от одного из упавших вместе с пешеходным мостиком

Вот еще видео от одного из самих упавшых с моста #паркгорького pic.twitter.com/2pXq6y5ljq — мася 🤷🏼‍♀️ (@murmau) January 1, 2019

За помощью обратились 13 человек. В мэрии Москвы утверждают, что тяжелых пострадавших нет. Место инцидента оградили лентой и продолжили эксплуатацию катка.

Мэрия Москвы