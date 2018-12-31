В Минобороны России опровергают данные о сокращении выплат военным из-за строительства храма

В ведомстве назвали эту информацию «фейковым вбросом украинских пропагандистов».

Минобороны России категорически опровергло сообщения некоторых масс-медиа о сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы строительства главного храма Вооруженных сил. Об этом в понедельник сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство главного храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов», — говорится в сообщении.

Минобороны в своем сообщении указывает на публикацию «МБХ медиа», в которой со ссылкой на неназванные источники говорится о якобы произведенном сокращении предновогодних премий псковским военнослужащим в связи с тем, что эти средства были направлены на строительство главного храма ВС РФ.

Минобороны России комментирует информацию о сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за… Опубліковано Минобороны России Неділя, 30 грудня 2018 р.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен.

«Жертвование средств на возведение главного храма ВС РФ в честь победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими», — сообщили в Минобороны.

Напомним, что храм Минобороны планирует возвести в подмосковной Кубинке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там подчеркивают, что возведение храма будет осуществляться «исключительно на добровольные пожертвования». Для сбора пожертвований был даже создан благотворительный фонд «Воскресение».

Министерство обороны России