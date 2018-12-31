Чекисты под масками сумасшедших. Как «Асгардия» прикрывает работу российских спецслужб

В последние месяцы в издании «Военно-промышленный курьер» появился ряд статей на актуальную тему: «как нам уничтожить США».

Один «эксперт» предлагает для этого ядерным ударом повернуть Гольфстрим. Другой – подвергнуть ядерной бомбардировке Йеллоустоунский супервулкан, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Выглядит все это как бред сумасшедших. Но давайте копнем чуть поглубже. Похоже, что за клоунскими масками психов скрываются хитрые чекистские рожи. Председатель редакционного совета и главный спонсор «Военно-промышленного курьера» – Игорь Ашурбейли. Этот преуспевающий бизнесмен – бывший генеральный директор Научно-производственного объединения «Алмаз», занимающегося разработкой зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.

Очевидно, что он имел доступ к сверхсекретным сведениям и связан с российскими спецслужбами. Про него море компромата в сети; его обвиняют в заказных убийствах и даже в работе на иностранные разведки. При такой «кредитной истории» он уже давно должен был бы сидеть в тюрьме, но Ашурбейли процветает. Видимо его бизнес кто-то очень хорошо крышует. В наше время такая мощная крыша может быть только чекистской.

Чекисты под масками сумасшедшихВ последние месяцы в издании «Военно-промышленный курьер» появился ряд статей на… Опубліковано Игорем Эйдманом Неділя, 30 грудня 2018 р.

Зачем он через свое карманное СМИ грозится уничтожить США? Может быть Ашурбелйли какой-то отмороженный сталинист-урапатриот? А вот сейчас я вас удивлю. Да, он патриот, но не России. У него своя страна есть, называется она Асгардия и находится в космосе.

Цитирую Википедию: «О создании государства Асгардия было объявлено 12 октября 2016 года, когда была провозглашена цель проекта — создание национального государства, которое будет располагаться в открытом космосе и при этом будет независимым от существующих сейчас государств. 26 июня 2018 года во время визита в миссию ООН в Вене Ашурбейли принёс присягу перед дипломатами, исследователями, экспертами по праву и инженерами со всего мира как король Асгардии». Ашурбейли придумал это космическое государство, вербует в него новых «граждан» (их уже якобы несколько сот тысяч из разных стран) и собирается запускать спутники.

Богатый дедушка просто сошел с ума? Непохоже. Скорее, он, как и авторы его журнала, только притворяется психом, одержимым своей «асгардийской» идеей фикс. Если бы он реально повернулся на создании космополитического космического государства, не стал бы содержать журнал, пропагандирующий российский урапатриотизм и уничтожение США. Похоже и то и другое – просто разные маски, скрывающие его истинные намерения.

Эта Асгардия – идеальная крыша для работы российских спецслужб, которым очень хотелось бы, чтобы их не воспринимали всерьез и считали просто безобидными психами. Под крышей Асгардии можно открыто налаживать контакты, собирать информацию, запускать спутники, вербовать агентов под видом рекрутинга новых граждан в виртуальное космическое государство.

По всей видимости, те же люди из спецслужб, которые под видом «асгардийцев» создают шпионскую сеть в Европе, распространяют страшилки про уничтожение США. Цель этих публикаций понятна: запугать Западный мир ядерной катастрофой, заставить его лидеров идти на уступки «сумасшедшим русским», готовым похоронить весь мир в пламени ядерного пожара.

Игорь Эйдман, Facebook