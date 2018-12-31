Эрдоган хочет взять на себя роль посредника в освобождении из плена России украинских моряков

Глава МИД Турции Чавушоглу подчеркивает, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов в Украине.

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возврата захваченных Россией украинских военных кораблей. Он рассказал об этом в интервью .

«Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эрдоган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимость возвращения наших судов, захваченных в плен», – сказал Джемилев.

По его словам, в разговоре с главой МИД Турции поднимался и вопрос освобождения пленных моряков.

«Он, Чавушоглу, также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как «подарок» Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы», – рассказал нардеп.

По его мнению, такой подход со стороны президента РФ циничный и противоречит не только праву, но и морали.

«Использовать людей в политических целях – это система заложничества», – подчеркнул Джемилев.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности посредничества между Украиной и Россией по урегулированию ситуации с учетом последних событий в Азовском море.

«Укринформ»