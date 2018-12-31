Украина ликвидировала избирательные участки в России

На предстоящих президентских и парламентских выборах в Украине не будут открываться избирательные участки при украинских дипломатических учреждениях в России.

Центральная избирательная комиссия на заседании 31 декабря решили ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории России, а именно – в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим украинцам в России предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.

Соответствующие изменения внесены в список заграничных избирательных участков, созданных на постоянном основании постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года.

Раньше ЦИК Украины разорвал сотрудничество с ЦИК России. Решение приняли после того, как 12 декабря 2018 года вступил в силу закон, подтвердивший намерение Украины прекратить действие Договора о дружбе Украины с РФ.

Напомним, что на территории Российской Федерации проживает около трех миллионов украинцев.

На минувших выборах президента России в 2018 году граждане РФ, проживающие в Украине, кроме дипломатов, не смогли принять участие в голосовании. Это было сделано Украиной в ответ на проведение выборов президента РФ в оккупированных Крыму и Севастополе.

ЦИК Украины