России: неутешительные итоги и основные «достижения» в 2018 году

Конец года – время подводить итоги того, как жила Россия в уходящем году и какие ее основные достижения.

В течение года мы собирали для вас самую важную, на наш взгляд, статистику по России, Украине, Беларуси, Молдовы, Азербайджану, Армении, Грузии, странам Балтии и центральноазиатского региона, пишет редакция «Настоящего Времени».

Итак:

Дороги

Россия заняла 104 место из 140 в рейтинге качества дорог. Выяснилось, что лучшие дороги на постсоветском пространстве – в Азербайджане.

Лучшие дороги среди постсоветских стран в Азербайджане. Россия на 104 месте из 140 Опубліковано Настоящее Время Вівторок, 13 листопада 2018 р.

Укрина в этом рейтинге на 123 месте.

ВИЧ

В 2018 году появились свежие данные по новым случаям заражения ВИЧ. Оказалось, что лидер по темпам распространения болезни – Россия.

В 2017 году в России выявили самое большое число новых случаев инфицирования ВИЧ среди постсоветских стран. Украина на… Опубліковано Настоящее Время Субота, 1 грудня 2018 р.

В 2017 году в России выявили самое большое число новых случаев инфицирования ВИЧ среди постсоветских стран. Украина на втором месте.

Меньше всего случаев заражения обнаружили в Азербайджане

Бензин

Россия оказалась на шестом месте среди стран постсоветского пространства по дешевизне топлива. На первом месте – Турменистан, далее идут Азербайджан и Казахстан.

В странах Центральной Азии и Азербайджане самый дешевый бензин АИ-95 на постсоветском пространстве. Сразу за ними – Россия Опубліковано Настоящее Время Четвер, 6 грудня 2018 р.

В странах Центральной Азии и Азербайджане самый дешевый бензин АИ-95 на постсоветском пространстве. Сразу за ними – Россия.

Минимальный размер оплаты труда

Самая высокая минимальная зарплата – у жителей Эстонии ($583). На втором и третьем местах – Латвия ($502) и Литва ($467). Замыкает рейтинг Кыргызстан – здесь за месяц работы вам могут заплатить $18. До вычета налогов.

Прожиточный минимум в Украине в 2 с лишним раза меньше, чем в России и Эстонии Опубліковано Настоящее Время Четвер, 19 липня 2018 р.

Прожиточный минимум в Украине в 2 с лишним раза меньше, чем в России и Эстонии.

Сколько живут на пенсии

По статистике российские мужчины умирают практически сразу после выхода на пенсию.

По статистике, российские мужчины умирают практически сразу после выхода на пенсию Опубліковано Настоящее Время Середа, 29 серпня 2018 р.

По той же смой статистике, большое количество российские мужчин умирают еще до выхода на пенсию.

«Настоящее Время»