Тень Кремля. Какие негативные явления следует ожидать Украине в будущем году?

Киеву стоит готовиться к худшему со стороны Москвы. Западные санкции против РФ зашли так далеко, что исчерпали свой политический эффект.

Уже два года как Дональд Трамп стал президентом США, но до сих пор непонятно, есть ли у него какая‑либо политика по отношению к Украине. У его администрации – да, а вот Трамп юлит, пишет на страницах «Нового Времени» шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Он неоднократно нахваливал российского коллегу Владимира Путина, почти не высказывался негативно о России, а также настаивал на необходимости отменить санкции для улучшения отношений с Москвой. Трамп не раз созванивался с Путиным, и дважды они проводили скандальные закрытые встречи, о которых практически ничего не известно.

На практике же политика США в отношении России была жесткой. Трамп одобрил поставки оружия в Украину до Рождества 2017 года, впрочем, главным образом из‑за того, что его предшественник Барак Обама выступал против этого. Трамп разозлился, когда новость привлекла к себе внимание – похоже, боялся, что это может испортить дружбу с Путиным. Надеюсь, директор ФБР Роберт Мюллер выяснит, правда ли, что Трамп – путинская марионетка.

Последние два года США вводили немало санкций против России из‑за Крыма, Донбасса, Сирии, Ирана, вмешательства в выборы, кибератак, химических атак и Северной Кореи. Но, кажется, все эти события не попадают в поле зрения Трампа.

Остается открытым вопрос, как долго администрация США сможет продолжать действия, против которых выступает президент. Конгресс вырабатывает политику США в отношении РФ, требуя еще больших санкций, тогда как администрация президента понемногу уклоняется от этих вопросов, а Трамп сдержанно протестует.

Россия четко дала понять, что не намерена выполнять минские соглашения в 2019 году, не отвечая на вопрос, что же будет дальше. Предстоящие выборы в Украине – главная опасность для путинской авторитарной клептократии в РФ. Если Киеву удастся провести демократические выборы, Путин почувствует угрозу: окажется, что демократия вполне возможна в православной восточнославянской стране вопреки его убеждениям.

Следовательно, Украина должна рассчитывать на худшее со стороны России в 2019‑м. Западные экономические санкции зашли настолько далеко, что исчерпали свой политический эффект. Пророссийские кандидаты на украинских выборах выглядят безнадежно, поэтому Москве придется прибегать к другим мерам – коррупции, кибервойне, привычной дезинформации, попыткам наступления и явному терроризму.

Неизбежно одно: в Украине уменьшится сила законов и увеличится коррупция. Однако куда серьезнее окажется ситуация, если Путин решит продолжать военную агрессию в Украине (как показывают расклады в Азовском море), а у Трампа окажется достаточно власти для сдерживания новых санкций против России.

Лучшее, на что стоит надеяться Украине в 2019 году, – это отсутствие ухудшения в ужасных отношениях с Россией.

Андерс Аслунд, «Новое Время»