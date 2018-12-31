Итоги 2018 год в России. Полная потеря уверенности в грядущем дне

Сегодня последний рабочий день уходящего 2018 года. Накануне Владимир Путин озвучил главные достижения прошедших 12-ти месяцев – это завершение строительства Крымского моста, а также Чемпионат мира по футболу.

По мнению Кремля, эти события сплотили россиян. По данным социологов, граждане страны в принципе согласны с президентом, правда, они добавляют в список громких событий еще и пенсионную реформу. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что прошедший год в целом был неплохим.

Несмотря на все проблемы, в целом это был хороший год или как минимум неплохой. Не знаю, как Крымский мост, кому как, но футбол точно порадовал. И даже неожиданно наша сборная. Как только ее не называли. Однако по-настоящему хорошо сыграли. Ну, по крайней мере, для своего уровня.

Сколько ни пугали санкциями, ничего страшного опять же не случилось. Можно, конечно, проникнуться состраданием к олигархам, попавшим в черные списки, лично пожалеть Романа Аркадьевича Абрамовича, который был вынужден переехать из Лондона в Тель-Авив.

Ну что же, даже у олигархов случается черная полоса.

Пенсионный возраст – неприятно, но это не сейчас. Как и НДС, бензин, налог на самозанятых, экологический и другой сбор, повышение тарифов, штрафов, – что еще там можно повысить, реформировать или просто отобрать.

В апреле Америка постреляла по Сирии – Россия могла вмешаться. Но, слава богу, не вмешалась. Так, что главной проблемы, то бишь ядерной или просто войны с Западом, удалось избежать. Это немало. Как раньше говорили, главное, чтобы было мирное небо.

Но на что в связи с изложенным хочется обратить внимание. Все время ловишь себя на мысли, что-то над тобой постоянно нависает, что вот в этом году не случилось, но в следующем году это самое точно произойдет. Поэтому лучше вот это купить сейчас, пока деньги есть или же лучше отложить, а то может случиться нечто плохое, и тогда как быть, с чем оставаться?

Все это называется «потеря уверенности в завтрашнем дне» – тоже слоган из прошлого. То есть день у нас только один – сегодняшний. А завтра рискует быть не совсем светлым. И с каждым годом эти неприятные ожидания нарастают. Но есть большой плюс в том, чтобы вот так подводить итоги года.

Ничего страшного не случилось. Ура! Живем. А то наобещали всяких ужасов. Но нет ничего. Что говорили в прошлом 2017-м? Сейчас-то нормально, но вот через год выберем президента, и жди тогда непопулярных мер. Так, в принципе, и произошло. И что главное – эти самые непопулярные меры не последние. Все это будет продолжаться.

В итоге возникает ощущение, что «плохо» наконец может настать. Хотя, возможно, мы в нем давно живем, просто привыкли. Вот, например, зарплата в пересчете на доллары в сравнении с 2014 годом сократилась вдвое и цены выросли, и число бедных тоже.

Ну что же, вывод напрашивается сам собой – будем надеется, что и в новом 2019 году опять проскочим.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»