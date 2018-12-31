Украинцам из ОРДЛО продлили допустимый срок пребывания в России

Теперь жители ОРДЛО могут находится в России до полугода.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении срока временного пребывания на территории России украинцев, проживающих на оккупированном Донбассе, говорится на российском портале правовой информации.

«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации», – гласит постановление.

Граждане государств бывшего СССР, для которых не требуется виза для въезда в Россию, могут находиться в России 90 дней, а после этого срока должны выехать за границы Российской Федерации.

В начале 2014 года в России в силу вступило правило 90/180. Его суть в том, что иностранцы из «безвизовых» стран могут пробыть в России 90 дней, после чего выехать и вернуться обратно только через 90 дней.

В августе 2017 года правило 90/180 для жителей ОРДЛО отменили. Таким образом, для них сохраняется возможность продлевать миграционный учет.

Официальный интернет-портал правовой информации России