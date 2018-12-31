Россия продолжает наращивать военные группировки вблизи границы Украины

В Минобороны Украины численность российских войск на границе оценивают в более, чем 50 тыс военнослужащих.

Российская Федерация держит возле границ Украины большие военные силы. По состоянию на конец декабря 2018 года там находится около 53 тысяч военнослужащих, сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины, передает «Укринформу».

«Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих», – отмечают в министерстве.

Напомним, президент Петр Порошенко недавно заявил, что Россия в течение осени значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной. По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических групп. Группировка насчитывает около 80 тысяч военных, 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Укринформ»