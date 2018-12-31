Путин запретил транзитные перевозки украинских товаров через территорию России

Речь в указе идет о транзитных товарах поставляемых в Казахстан и Киргизию.

Нацлидер России Владимир Путин внес изменения в указ от 1 января 2016 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации», продлив их на полгода – до 1 июля 2019 года, говорится на российском портале правовой информации.

Указ с новой датой в силу с 31 декабря 2018 года.

Напомним, данный указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси. При этом грузовые помещения транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, где перевозятся транзитные товары, должны быть опломбированы, в том числе с применением технологии навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В июле 2016 года Путин внес в указ изменения, согласно которым правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Кыргызстан.

В сентябре 2016 года Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по данным ограничениям. В своей жалобе Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан – на 45,5%.

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