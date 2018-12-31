Воронченко: Возвращение в Украину захваченных Россией моряков – дело чести

Командующий ВМС Украины подчеркнул, что совершенные Россией акт агрессии сплотил всех украинских моряков в борьбе с государством-агрессором.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращение моряков с «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу» стало делом чести для Украины, говорится в новогоднем поздравлении командующего на его странице в Facebook.

«25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Боевые побратимы, мы с вами», – заявил Воронченко.

Вітання командувача Військово-Морських СилЗбройних Сил України адмірала Ігоря ВОРОНЧЕНКА Щиро вітаю співвітчизників і… Опубліковано ВМС ЗС України Понеділок, 31 грудня 2018 р.

«Возвращение домой наших героев – это сейчас главная задача, это наше дело чести», – подчеркнул адмирал.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас. После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что МККК может оказывать помощь военнопленным.

Россия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления. Президент России Владимир Путин заявил, что их не отпустят раньше судебного приговора.

«Украинско-Российское обозрение»