В оккупированном Крыму открыто движение на трассе между Феодосией и Керчью

Оккупанты «под елочку»решили открыть движение транспорта на строящейся трассе «Таврида».

В аннексированном Россией Крыму в понедельник открыли движение транспорта по двум полосам трассы «Таврида» на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью. Открытие движения на этом отрезке стало последним этапом запуска 190-километровой первой очереди автодороги, сообщил «ТАСС» пресс-секретарь крымского строительного управления компании «ВАД» Григорий Назаров.

«Открыто рабочее движение транспорта по двум полосам трассы «Таврида» на участке протяженностью 70,8 км от автоподхода к Крымскому мосту возле Керчи до села Батальное под Феодосией», – сказал он.

«Запуск первой очереди «Тавриды», который начался 29 декабря, завершен. Теперь для транспорта открыты две полосы автодороги от Керчи до Симферополя, протяженностью 190 км», – добавил Назаров.

Движение транспорта по начальному участку трассы от Симферополя до Белогорска подконтрольный Кремлю «глава Крыма» Сергей Аксенов запустил 29 декабря, а 30 декабря был открыт 85-километровый участок трассы от Белогорска до Феодосии.

На открытом участке «Тавриды» будет действовать ограничение скорости до 60 км/час, дополнительные ограничения предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта, задействованного в строительстве.

Через 2 года после ввода автодороги в эксплуатацию максимальная скорость движения от Керчи до Севастополя, как предполагают, составит 90 км/час.

Четырехполосную трассу «Таврида» начали строить в 2017 году. Строительство разделили на семь участков, их планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Как отмечает РИА «Новости», трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем.

Вторую очередь строительства (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется завершить к концу 2020 года.

Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Полная стоимость строительства определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

Оккупационные власти рассчитывают, что проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя будет занимать порядка 2 часов, а от Керчи до Севастополя – менее 3-х. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

«ТАСС»