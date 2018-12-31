Купившему франшизу российской пиццерии Dodo Pizza Филобоку и его жене поступают угрозы.

Российская пиццерия Dodo Pizza не откроется в Запорожье из-за угроз покупателю франшизы Руслану Филобоку и его жене. Такоезаявление сделал основатель Dodo Pizza Федор Овчинников в Facebook.

«Сегодня наш франчайзи Dodo Pizza в Украине предприниматель Руслан Филобок и его жена получили реальные угрозы по телефону. Мы… недооценили ситуацию», – написал Овчинников. По его словам, угрозы поступали с неизвестных номеров, в полицию Филобок или его жена не обращались.

По его словам, у Dodo Pizza не было стремления «во что бы то ни стало выйти в Украину», потому что спрос на эту франшизу на мировом рынке и так больше, чем возможности компании. «За каждую страну буквально внутри компании проходит битва», – утверждает Овчинников.

Когда мы принимали решение о запуске Dodo Pizza в Украине, мы не ожидали той реакции, которую вызвала эта новость. Для… Опубліковано Fedor Ovchinnikov Субота, 29 грудня 2018 р.

«Если мы откажемся от открытия в Украине из-за сложившихся обстоятельств, из-за угроз нашему партнеру, нельзя делать вывод, что нас всех ненавидят только потому, что мы из России. Это не так. Все на самом деле очень и очень сложно. И взаимная ненависть никогда это не исправит. И для того, чтобы все исправить нужно, наверное, уже не одно поколение», – написал он.

Напомним, что первая Dodo Pizza в Украине должна была открыться в марте 2019 года.

«Украинско-Российское обозрение»