Потерял ли Пригожин контракт на кремлевский банкет? Путин помог «повару» залечь на дно

Кремль официально сменил организатора новогоднего приема президента: вместо компании Евгения Пригожина, занимавшейся этим последние пять лет, была выбрана другая.

Вы, наверняка, заметили в последнее время повышенное внимание к главному «повару тела номер один» Пригожину. То ЧВК ему припишут, то в Африке на консультациях местных царьков его заметят, то фабрику троллей на него повесят, то США в санкционные списки его включат. Готовит, он, видимо, чересчур хорошо… Так хорошо, что самому Путину приходится его на пресс–конференциях и интервью всяких активно отмазывать, пишут на страницах «Русской службы BBC» Андрей Захаров, Анастасия Напалкова и Андрей Сошников.

По причине такой «знаменитости» правильным решением для «повара» было бы залечь на дно, отсидеться пока шум стих. И, похоже, так он и поступил, так как 27 декабря появилась новость о том, что право на проведение президентского новогоднего банкета в этом году получила уже привычная «Concord Catering», а некая компания «МСК». Стоимость контракта составила 13.1 млн рублей.

Такое почетное право компания «МСК» получила без конкурса. Согласитесь, это замечательный контракт для молодой компании, которая была зарегистрирована в мае 2018 года и с этого времени получившая уже три контракта на проведению приемов на высшем уровне на общую сумму в 35,7 млн рублей: один – от ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский», два – от управделами президента.

Владелец компании – молодой и успешный единственный директор и собственник – 22–летний уроженец Алтая Данил Аксютин. Сейчас, согласно его странице в социальной сети «ВКонтакте», Аксютин учится в Российском технологическом университете в Москве. До того, как стать подрядчиком Кремля, он продавал в интернете копии брендовых мужских сумок.

«Русская служба BBC» решила спросить у компании «МСК» в чем же заключается секрет их головокружительного успеха и попытались связаться их офисом. В контрактах «МСК» с управделами президента в качестве контактного указан один и тот же электронный адрес в почтовом сервисе Mail.ru, а вот в качестве резервных адресов для восстановления пароля к этой почте указаны два корпоративных электронных адреса в домене concord–moscow.ru.

После запросов «Русской службы BBC» в «Конкорд» и «МСК», в самый разгар мероприятия в Большом театре, правила восстановления пароля к этой почте были изменены. Теперь система не показывает резервные адреса.

«Русская служба BBC» также позвонила по мобильному телефону, на который может быть зарегистрирован официальный имейл «МСК». В электронных бизнес–справочниках Москвы этот телефон указан как контактный номер компании «Конкорд Кейтеринг».

Трубку снял молодой человек по имени Антон.

– Это компания «МСК»? – спросил корреспондент Би–би–си.

– Да, компания «МСК», – ответил собеседник.

– Я правильно понимаю, что вы организуете сегодняшний [разговор состоялся 27 декабря] прием президента?

– Да.

– Но это одновременно и телефон «Конкорд–Кейтеринга»?

– Да, верно, – подтвердил молодой человек.

В пресс-службе группы «Конкорд» «Русской службе BBC» сообщили, что компания не участвовала в организации приема и не связана с «МСК».

На вопрос о том, почему сотрудники «Конкорда» использовали свои рабочие почты при регистрации электронной почты фирмы «МСК», последовал ответ: «Евгений Викторович [Пригожин] не может знать об этом, поскольку не знает компании «МСК».

Андрей Захаров, Анастасия Напалкова, Андрей Сошников, «Русская служба BBC»