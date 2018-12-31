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Зона "русского мира"

Потерял ли Пригожин контракт на кремлевский банкет? Путин помог «повару» залечь на дно

Андрей Захаров, Анастасия Напалкова, Андрей Сошников, «Русская служба BBC»
31 декабря 2018

Кремль официально сменил организатора новогоднего приема президента: вместо компании Евгения Пригожина, занимавшейся этим последние пять лет, была выбрана другая.

Вы, наверняка, заметили в последнее время повышенное внимание к главному «повару тела номер один» Пригожину. То ЧВК ему припишут, то в Африке на консультациях местных царьков его заметят, то фабрику троллей на него повесят, то США в санкционные списки его включат. Готовит, он, видимо, чересчур хорошо… Так хорошо, что самому Путину приходится его на пресс–конференциях и интервью всяких активно отмазывать, пишут на страницах «Русской службы BBC» Андрей Захаров, Анастасия Напалкова и Андрей Сошников.

По причине такой «знаменитости» правильным решением для «повара» было бы залечь на дно, отсидеться пока шум стих. И, похоже, так он и поступил, так как 27 декабря появилась новость о том, что право на проведение президентского новогоднего банкета в этом году получила уже привычная «Concord Catering», а некая компания «МСК». Стоимость контракта составила 13.1 млн рублей.

Такое почетное право компания «МСК» получила без конкурса. Согласитесь, это замечательный контракт для молодой компании, которая была зарегистрирована в мае 2018 года и с этого времени получившая уже три контракта на проведению приемов на высшем уровне на общую сумму в 35,7 млн рублей: один – от ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский», два – от управделами президента.

Владелец компании – молодой и успешный единственный директор и собственник – 22–летний уроженец Алтая Данил Аксютин. Сейчас, согласно его странице в социальной сети «ВКонтакте», Аксютин учится в Российском технологическом университете в Москве. До того, как стать подрядчиком Кремля, он продавал в интернете копии брендовых мужских сумок.

«Русская служба BBC» решила спросить у компании «МСК» в чем же заключается секрет их головокружительного успеха и попытались связаться их офисом. В контрактах «МСК» с управделами президента в качестве контактного указан один и тот же электронный адрес в почтовом сервисе Mail.ru, а вот в качестве резервных адресов для восстановления пароля к этой почте указаны два корпоративных электронных адреса в домене concord–moscow.ru.

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После запросов «Русской службы BBC» в «Конкорд» и «МСК», в самый разгар мероприятия в Большом театре, правила восстановления пароля к этой почте были изменены. Теперь система не показывает резервные адреса.

«Русская служба BBC» также позвонила по мобильному телефону, на который может быть зарегистрирован официальный имейл «МСК». В электронных бизнес–справочниках Москвы этот телефон указан как контактный номер компании «Конкорд Кейтеринг».

Трубку снял молодой человек по имени Антон.

– Это компания «МСК»? – спросил корреспондент Би–би–си.
– Да, компания «МСК», – ответил собеседник.
– Я правильно понимаю, что вы организуете сегодняшний [разговор состоялся 27 декабря] прием президента?
– Да.
– Но это одновременно и телефон «Конкорд–Кейтеринга»?
– Да, верно, – подтвердил молодой человек.

В пресс-службе группы «Конкорд» «Русской службе BBC» сообщили, что компания не участвовала в организации приема и не связана с «МСК».

На вопрос о том, почему сотрудники «Конкорда» использовали свои рабочие почты при регистрации электронной почты фирмы «МСК», последовал ответ: «Евгений Викторович [Пригожин] не может знать об этом, поскольку не знает компании «МСК».

Андрей Захаров, Анастасия Напалкова, Андрей Сошников, «Русская служба BBC»

Tags: Владимир Путин, Евгений Пригожин, Россия

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