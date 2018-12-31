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Новости

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
31 декабря 2018

Из-под завалов извлекли живыми трех человек, в том числе одного ребенка.

В российском городе Магнитогорске (Челябинская область) из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В 08:10 по местному времени из-за вспышки бытового газа в квартире многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, дом 164/2 произошло обрушение подъезда. Извлечено живыми 3 человека в том числе 1 ребенок», – сообщили спасатели.

С места события.

В результате взрыва разрушены почти 50 квартир. Местные власти пообещали купить новое жилье тем, кто потерял его сегодня.

На разбор завалов брошены почти двести человек.

Дом на рассвете.

По предварительным данным, погибли три человека, судьба еще 68 человек остается неизвестной.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Tags: газ, катастрофа, регионы, Россия, Челябинская область

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