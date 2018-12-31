В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома

Из-под завалов извлекли живыми трех человек, в том числе одного ребенка.

В российском городе Магнитогорске (Челябинская область) из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В 08:10 по местному времени из-за вспышки бытового газа в квартире многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, дом 164/2 произошло обрушение подъезда. Извлечено живыми 3 человека в том числе 1 ребенок», – сообщили спасатели.

В результате взрыва разрушены почти 50 квартир. Местные власти пообещали купить новое жилье тем, кто потерял его сегодня.

На разбор завалов брошены почти двести человек.

По предварительным данным, погибли три человека, судьба еще 68 человек остается неизвестной.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области