Слободян: Сравнивать украинский проект «Стена» с возведенным оккупантами забором в Крыму – некорректно

ФСБ заявила о возведение инженерных сооружений на административной границы Крыма забора в видеонаблюдением. Некоторые «эксперты» начали искать «зраду» сравнивая с украинским проектом «Стена».

Здесь нарисовалась очередная «зрада». «Эксперты» сравнивают данные по стоимости системы украинских инженерных сооружений на границе и … русских (!!!) во временно оккупированном Крыму, при этом не обладая точно ни техническими особенностями обоих, ни другими сопутствующими данными, пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь и помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Попробую объяснить «на пальцах».

Российская система. Не углубляясь в технические детали следует понимать: она состоит исключительно из заградительного забора и системы визуального и дистанционного контроля. При этом так, россияне построили во временно оккупированном Крыму 50 (!) км заграждений стоимостью около трех млн долларов. То есть, средняя стоимость 1 км работ с учетом колебания курса доллара составила около 60 тыс долларов (Не 48!).

Да, именно 50 км, потому что так было прописано в техническом задании. Интересно, что сначала выполнить работы они планировали за три месяца, но проект растянулся на два года.

В то же время ноябре в Симферополе директора АО НПК «Дедал» Игоря Сушка (предприятия, которое занималось разработкой и установкой технических элементов системы) был задержан сотрудниками ФСБ РФ при попытке дать взятку в 2500000 рублей руководству ПУ ФСБ РФ по РК за подписание приемных актов на откровенно неисправные элементы созданной супер-системы. То есть, система неисправна и так как нужно – не работает.

Украинская система. Вообще нужно свести у 1360 км системы контролируемого участка границы с РФ, 450 км – с центральной частью украинского-молдавской границы, админграницах с временно оккупированным крымом Крыму и еще 409 км границы временно неподконтрольной участки в пределах Донецкой и Луганской областей. Всего – более 2250 км.

На все это проектом предусмотрено 4 млрд. 16 млн гривен. Из них у 3,3 млрд – на все работы и еще более 900 млн – Госгеокадастру на сопутствующие услуги. То есть, стоимость одного км составляет около 1,5 млн гривен, Или около 52 тыс.долл. При этом следует понимать, что украинская система включает не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения (ров, вал, рокатну дорогу), фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия.

Сегодня проект профинансирован на 1,3 млрд.грн. То есть, 30% от запланированного. Это – более 400 км обустроенного границы. Не 60 тыс (!!!) за два года. А 400 за три.

Таким образом стоимость проекта по сути не превышает рыночной и ниже российского (!!!), тем более, с учетом объемов открытых и скрытых работ. Более того, обустройством границы в РФ занимается государственное предприятие, которое по понятным причинам имеет иммунитет от любых нападок. В то же время в Украине строительство системы национального значения является удобным элементом политического пиара и безосновательных нападок.

Тут намальовується чергова «зрада». «Експерти» порівнюють дані по вартості системи українських інженерних споруд на… Опубліковано Oleh Slobodyan Субота, 29 грудня 2018 р.

Просьба: давайте перестанем искать черных кошек …

Олег Слободян, Facebook