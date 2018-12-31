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Зона "русского мира"

Обменять страну на дешевый газ. Цимбалюк о переговорах Лукашенко и Путина

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
31 декабря 2018

Лукашенко сдает свою страну России, как пять лет назад это пытался сделать Янукович.

Долгие переговоры в Кремле в канун Нового года. Раньше это делал Янукович, теперь Лукашенко. Цена вопроса: поглощение «старшим» братом. Тут уже не до хоккея, играют только победители, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Лукашенко сдает Беларусь Путину, об этом свидетельствуют тайные переговоры в Кремле. Нет никаких утечек о том какие вопросы обсуждали два нацлидера за закрытыми дверями. Проливает свет на вопрос Дмитрий Медведев завивший о создании совместной комиссии по интегрции.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Александр Лукашенко, Беларусь, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Роман Цимбалюк, Россия

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