Когда рухнет Крымский мост?

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на основании спутниковых измерений пришло к выводу, что Крымский мост в одних местах проседает, в других, наоборот, поднимается.

О том, что завтра мост рухнет, конечно, говорить преждевременно. Но ситуацию уже используют все стороны в целях пропаганды, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Крымский мост, спешно построенный Россией физический символ установления своей власти над оккупированным Крымом, как и всякую «политическую» и поспешную стройку, преследуют неприятности. Даже в ходе строительства было много всего нелепого – то плавучий кран с опорой столкнется, то железнодорожный пролет в воду рухнет, то там 40 тыс. л спиртного конфискуют.

Мост поплыл

Теперь, однако, все серьезнее: эксперты Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) заявили, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается, местами проседает, а местами, наоборот, приподнимается. Что может свидетельствовать о нестабильности морского дна в местах установки опор.

В ведомстве ссылаются на результаты космической съемки и публикуют эти снимки с соответствующими пояснениями. Там, в частности, показано несколько критических участков Крымского моста, где и происходят процессы смещения. «В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 мм (проседание) до 52 мм (поднятие) в год. В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 мм в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год», – отмечается в официальном сообщении.

Также, утверждают в министерстве, на территории острова Тузла присутствуют два опасных участка: первый – часть косы, которая проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, второй – объекты рядом с участком моста, которые проседают со скоростью до 83 мм в год. «Сложные погодные условия, особенно в зимний период, в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», – указывают эксперты МинВОТ.

В России на заявление украинского МинВОТ отреагировали оперативно, прокомментировав обычным издевательским тоном. Ответил инфоцентр «Крымский мост», на странице которого в Facebook от имени самого моста опубликовано сообщение: «Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда 😉 Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются». Потом именно это сообщение дружно перепечатали все ведущие СМИ РФ практически как официальную позицию по данному вопросу.

Ранее уже предупреждали

В древности по свежепостроенному мосту пускали тяжело нагруженную повозку, а под мостом стоял начальник его строительства. То есть за возможную халтуру он отвечал в прямом смысле слова собственной головой. К сожалению, эта традиция уже начала забываться. А высматривать, что именно не так с мостом, приходится вообще из космоса. С другой стороны, сегодня в распоряжении мостостроителей вся мощь современной науки. Если, конечно, к ней прислушиваться.

Не далее как в середине октября этого года израильский блогер Eli Belenson в своем посте на украинском портале «Обозреватель» высказал мнение, что строительство Крымского моста очень рискованно, а само сооружение может быть небезопасным. Блогер рассказал, что такие инженерные конструкции, как железнодорожные мосты, необходимо упирать на твердые грунтовые основания, иначе конструкция со временем может просесть, деформироваться и разрушиться. Eli Belenson пишет, что он изучил документы и из них следует, что опоры Крымского моста опираются на полутвердые глины низкой плотности, а также на рыхлый и пористый ил.

«Проектировщики нового моста уверяют, что достаточно забить сваи на 58 м и все будет в порядке, но пригодна ли эта полутвердая глина в качестве основания для опор?» – задается вопросом блогер. При этом сам он признает, что в своем исследовании опирался на одно из интервью Юрия Медовара, известного российского ученого, старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН.

В том интервью Юрий Анатольевич рассказывал, что во времена СССР, в 70-е годы, проект строительства Крымского моста уже был отвергнут экспертной комиссией. Тогда ничего не дало даже давление высшего партийного руководства СССР, которое хотело получить очередную «стройку пятилетки».

Но эксперты тогда указали на слишком неблагоприятную геологическую ситуацию в районе строительства. По словам ученого, главная проблема проекта – многометровой толщины рыхлые илистые донные отложения и так называемые «плывуны» (дрейфующие участки разжиженного грунта, состоящие из коллоидных частиц песка и глины, которые связывают более крупные частицы).

«Пройти экспертизу во времена СССР, где сидели настоящие асы, специалисты с колоссально высоких букв, я серьезно говорю, было очень сложно. Они его [проект моста] завернули. Почему? Там очень сложная геология. Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов и плюс ко всему там карст, – рассказывал Юрий Медовар в интервью в 2016 г. – Куда, как все сейчас объясняют, мы будем бить сваи. Ребята, ничего там бить нельзя: это море плюс метров 80 донных отложений.

Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий. Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения. Где-то упал, туда на бок лег, и все. Надо делать геофизику, чтобы найти, где он лежит. Плюс ко всему там две реки впадают: Дон и Кубань. И происходит рассоление морской воды, то есть там идет замерзание акватории – это штормовая ситуация.

Построить можно все, я согласен, но сколько это будет стоить и сколько это простоит. Пример Ростова – там два моста рухнули. Еще лучший пример – это, возвращаясь к нашим баранам, Борисоглебск. Я видел это сам. Там сделали мост, а он рухнул, и убило того, кто стоял под ним…»

Позднее о том же самом говорил экс-министр туризма АРК Александр Лиев: «Самой главной сложностью является то, что там очень подвижный ландшафт. Там сложный стык тектонических плит, и в этой связи есть большая сейсмологическая опасность. Природные явления, которые в этом районе постоянно мы наблюдали, должны были быть учтены при проектировании такого моста. Как на самом деле они были учтены в этом конкретном проекте, мне сложно сказать».

Однако, как мы теперь понимаем, в Кремле политическая целесообразность строительства Крымского моста перевесила возражения геофизиков и строителей.

Между тем российские коллеги сообщили, что сейчас в пропагандистских центрах РФ уже прорабатывается подача заявления МинВОТ Украины о проседании Крымского моста в новом контексте. Это заявление будет увязываться с такими событиями, как направление Великобританией в Украину корабля гидрографической разведки Echo, а также решение стран ЕС в ближайшее время принять «целевые меры» в отношении России в связи с ситуацией в Азовском море. Подаваться же все будет как «новый виток антироссийской пропаганды».

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»